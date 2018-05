Nuovi giochi nei parchi pubblici di Riccione, partiti gli interventi di riqualificazione

Attualità

Riccione

| 12:15 - 09 Maggio 2018

Partiti gli interventi di riqualificazione e posizionamento di nuovi giochi nei parchi pubblici e nelle aree verdi della città. Per un importo di circa 90mila euro verranno installati nuovi giochi e sostituiti quelli che necessitano di manutenzione al Parco della Resistenza, al Giardino Olmeda in viale Lazio, a fianco del Centro della Pesa, al parco di via Sicilia e al giardino Ugo La Malfa adiacente al parcheggio di piazzale Aldo Moro.

“Si tratta di una prima tranche di lavori che rientrano in un generale progetto di costante miglioramento che Amministrazione e Geat hanno programmato per i parchi e gli spazi verdi, punti di aggregazione e socializzazione per le famiglie e i loro bambini - afferma l’ assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Lea Ermeti - . Il nostro obiettivo è quello di garantire il benessere dei cittadini che utilizzano e trascorrono il proprio tempo libero nelle aree pubbliche, aumentando l’offerta ludica e assicurando ogni condizione indispensabile di sicurezza per bambini e genitori. Aumentare la qualità degli spazi urbani con attrezzature che favoriscano esperienze ludiche divertenti costituisce un importante traguardo per rendere migliore la vita dei nostri concittadini.”

Al Parco della Resistenza verranno montati nuovi giochi, smontati e riverniciati quelli esistenti, sistemata complessivamente l’intera area, inclusa quella di recente realizzazione dedicata ai giochi inclusivi con l’istallazione di cartelli e di opportuna segnaletica sulla corretta fruizione delle aree verdi. Nella zona integrata ci sono giochi stimolanti dal punto di vista tattile dove l’attività ludica è dinamica, le pavimentazioni antitrauma sono tutte realizzate in gomma e il legname utilizzato è di produzione certificata derivante da boschi appositamente coltivati per la produzione legnosa. Ai Giardini Olmeda oltre a posizionare nuovi giochi, verranno montati due porte e due canestri nel campetto sportivo.

Nel parco di via Sicilia si procederà alla manutenzione di panchine, fioriere, tavoli e giochi. Anche ai giardini Ugo La Malfa i giochi usurati verranno sostituiti e potenziati.