Airiminum approvato il bilancio: un 2017 da record per la società dell’aeroporto di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:11 - 09 Maggio 2018

AIRiminum 2014 S.p.A. società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino "Federico Fellini”, comunica che in data 9 maggio 2018:

l’assemblea dei soci di AIRiminum ha approvato il bilancio dell’esercizio 2017 che, con riferimento alla sola capogruppo, si è chiuso con un volume delle produzione pari a € 6.580.488, un margine operativo lordo di € 2.431.975 e un utile di esercizio di € 1.621.934 interamente destinato a riserve;

a livello consolidato, invece, il Gruppo AIRiminum (che si compone oltre che della capogruppo delle controllate al 100% AIRhandling, AIRsecurity e AIRcourtesy) registra un volume della produzione pari a € 9.643.796 (31,6 euro a passeggero) in crescita del +89% rispetto al 2016, un margine operativo lordo pari a € 2.885.909 (9,4 euro a passeggero) in crescita del +177% rispetto al 2016 e un utile di esercizio è pari a € 1.860.726 (6,1 euro a passeggero) in crescita del +268% rispetto al 2016.

Si rappresenta la solidità patrimoniale della società che al 31 dicembre 2017 ha un patrimonio netto pari a € 7.149.349 (rafforzato del +29% rispetto al 2016, che presentava un patrimonio netto di € 5.588.981) a fronte di un capitale investito pari a Euro 7.220.249, composto principalmente dagli investimenti nelle attività fisse pari ad euro 4.817.379, da un capitale circolante operativo pari a Euro 1.692.347.