Riccione, dopo il Challenge passa il Giro: il 17 maggio il lungomare chiude ancora

Attualità

Riccione

| 08:54 - 09 Maggio 2018

Ancora sport sulle strade riccionesi. Dopo il weekend scorso dedicato al Challenge di triathlon, il 17 maggio, tra le 15.45 e le 16.05, la Perla Verde vedrà il passaggio della 12° tappa del Giro d'Italia nel tratto Osimo - Imola. Il percorso riccionese coprirà circa 5 km: dalla via Litoranea di Misano proseguirà verso viale Torino, Milano e d'Annunzio fino a toccare via Angeloni per giungere in via Losanna a Miramare di Rimini e ritornerà sulla statale. La 12° tappa è completamente pianeggiante e percorrerà quasi tutta la statale 16 adriatica per poi raggiungere Santarcangelo con la via Emilia e quindi proseguire per Cesena e Forlì giungendo al termine al circuito automobilistico di Imola.