Viserba, cittadini segnalano il degrado con cartelli attaccati: 'Decoro urbano comunale grazie'

| 08:31 - 09 Maggio 2018

"Esempio comunale di decoro urbano", "Decoro urbano comunale grazie" è quanto è scritto su due cartelli che sono comparsi in un parco di Viserba. I cittadini della zona da tempo lamentano la scarsa cura della porzione di verde che si trova all'angolo tra via Dati e via Puccini, il Parco Beata Maria Rosa Pellesi. "Assurdo stato di degrado" scrive un lettore di altarimini.it "I cittadini addirittura hanno messo dei cartelli per indicare la mancanza di decoro". Ricordiamo il numero whatsapp della nostra redazione 347 8809485.