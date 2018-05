Boccette, a Cervia Minoccheri incoronato re della Goriziana dopo un digiuno di dieci anni

Sport

Cervia

| 20:50 - 08 Maggio 2018

Al Palazzetto dello sport di Cervia nel campionato italiano master di goriziana di biliardo a boccette il forlivese Iuri Minoccheri batte per tre set a uno (305 - 406 - 412, 413 -174, 428 -170, 408 - 396) Valentino Cristofori di Massa Lombarda e riconquista il titolo italiano che non vinceva dal 2009, un exploit straordinario quello realizzato da Minoccheri che centra in un solo mese il primo posto assoluto nella classifica generale della regular Seasons, la conquista di tre tricolori della specialità goriziana (a coppie con Roberto Batani ed a squadre con Rosa. Merloni , Cecchini e Ghelfi in precedenza), e soprattutto

colleziona il trentareesimo tricolore della sua gloriosissima carriera.

In semifinale Minoccheri aveva eliminato il ravennate Stefano Camprincoli per due set a zero ( 426 – 327 e 40 – 313) mentre nell’altra semifinale Cristofori si era affermato sul campione uscente Marco Merloni per due set a uno (376 -418, 417 – 281, 421 -109). In concomitanza si sono disputate le selezioni per promuovere tre master goriziana che sono state vinte da Paolo Fattori di Rimini, Daniele Carapia di Faenza e Alessandro Logli di Firenze. Sempre in giornata assegnati il tricolore femminile ad Elisa Guidi di Rimini, ai ravennati quello under 23 con Roberto Russo ed over 65 con Duilio Baldi.



Nella foto: da sx : Assessore Sport Cervia Gianni Grandu, Loris De Cesari (cons. federale), Valentino Cristofori, Iuri Minoccheri, Marco Merloni.