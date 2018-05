Rimini, domenica la cicloturistica solidale "Pont de dievli" a sostegno di Mitocon Onlus

Sport

Rimini

| 20:23 - 08 Maggio 2018

Quando sport, amicizia e voglia di stare insieme fanno rima con solidarietà. Questi gli ingredienti dell'iniziativa "Pont de dievli", la prima edizione della cicloturistica solidale in mountain bike organizzata dalla Uisp Territoriale, in collaborazione con il Bike team Ciclisti improbabili, in programma domenica prossima, 13 maggio, con partenza e arrivo dal Ponte di Tiberio. L'evento, il cui ricavato sarà interamente devoluto a "Mitocon Onlus", l'associazione per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali, prevede due percorsi, dunque è stato pensato e organizzato per tutti. Il primo tracciato, di circa 35 chilometri e con un dislivello di circa 700, transiterà per le colline di Covignano sino a San Patrignano (al debutto assoluto nell'ospitare un evento di questo genere), dove è previsto un punto di ristoro, per poi tornare verso Rimini. Quello un poco più impegnativo, sulla distanza di circa 50 chilometri e 1.200 metri di dislivello, dopo la tappa a Sanpa, passerà per i verdi colli di Monte Cieco prima di far ritorno verso l'invaso del bimillenario monumento, teatro dell'arrivo. Alla conclusione della manifestazione, oltre ai ricchi premi offerti dall'organizzazione grazie al contributo dei numerosi amici partner che hanno inteso sostenere l'iniziativa, pasta party, porchetta e ciambella, innaffiati da vino nostrano per tutti. Le iscrizioni, dietro un contributo di 7 euro, potranno essere fatte anche sul posto il giorno della manifestazione, dalle 7.30 sino a un secondo prima del via.