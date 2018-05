Optima Mec3 ci prende gusto, la società riminese rileva la Giusi Guido azienda storica gelateria

Attualità

San Clemente

| 19:30 - 08 Maggio 2018

Optima continua nel suo processo di crescita e sviluppo, con un'importante acquisizione. L'azienda di San Clemente, che ha in Mec3 il brand di punta (produzione di ingredienti per il gelato artigianale), ha rilevato infatti la storica azienda piemontese Giuso Guido, specializzata nella produzione di composti per gelateria e pasticceria artigianali. In una nota si legge che l'acquisizione "contribuisce a completare l'offerta del gruppo e a migliorarne il posizionamento nei settori complementari di gelateria e pasticceria. Optima produce decorazioni per pasticceria con il marchio Modecor.