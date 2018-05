Ladri fanno poker: ristorante colpito per la quarta volta. Porta divelta e fondo cassa sparito

Cronaca

Cattolica

| 17:19 - 08 Maggio 2018

Quattro furti in meno di due anni, ladri mettono nel mirino il ristorante pizzeria "Holiday da Carletto" di Cattolica, in via Carducci. L'ultimo raid è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle due e dieci, nonostante la presenza di un collaboratore che dormiva al piano di sopra del ristorante. I malviventi hanno aspettato l'ora di chiusura, l'una e mezza, per colpire mezz'ora dopo, forzando la porta d'ingresso a vetri. Una volta dentro hanno messo tutto velocemente a soqquadro, forzando un cassetto dentro al quale, sotto chiave, il titolare custodiva del denaro. Il bottino è ancora da quantificare, così come gli eventuali altri oggetti asportati, visto che la proprietà non ha ancora effettuato l'inventario. Ma i ladri non hanno portato via i computer. E' stato proprio il collaboratore a svegliarsi per i rumori e ad allertare il titolare, ma il ladri sono stati fulminei. Un colpo studiato in ogni dettaglio, visto che la via Carducci non è certo una via secondaria o nascosta della città di Cattolica. "In cinquant'anni di gestione della mia famiglia non avevamo mai subito furti, l'anno scorso invece tre e quest'anno quello di venerdì notte", spiega amareggiato il titolare del ristorante pizzeria, al quale non è rimasto altro che fare denuncia ai Carabinieri. I ladri, forse la stessa banda, sono tornati a colpire nella notte tra lunedì e martedì, obiettivo il negozio di telefonia "Eurocellular", sito in via Ferri.