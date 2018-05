VIDEO: scatta l'edizione 2018 di "Un libro per the", il tour culturale contro il gioco d'azzardo

Eventi

Rimini

| 16:09 - 08 Maggio 2018

Nove appuntamenti, undici scrittori presenti, medesimo slogan: “no slot, più cultura”. Questi gli ingredienti di “Un libro per the”, l’iniziativa promossa dall’associazione Zeinta di Borg, in collaborazione con la libreria Feltrinelli, giunta alla sua 3a edizione e nata con l’obiettivo di dar vita a incontri con gli autori nei locali che hanno scelto di dire no alle slot machine. Una piaga equiparata a una vera e propria dipendenza che sul nostro territorio, secondo i dati forniti dall’osservatorio provinciale relativi al 2014, ha visto 72 utenti chiedere aiuto al Sert per cercare di uscire dal tunnel del gioco d’azzardo. Il tour culturale che si compone di 9 appuntamenti, tutti con inizio alle ore 18 e rappresentativi dei diversi stili e generi letterari per soddisfare tutti i gusti (nel calendario sono presenti due date pensate appositamente per i più piccoli), prenderà il via domani, dal Nasdaq Cafè di via Euterpe, con la presentazione del libro “Gli annientatori” scritto da Gianluca Morozzi.