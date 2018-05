Furto di smartphone e cellulari in un negozio a Cattolica, porta d'ingresso sfondata e danni alla struttura

Cronaca

Cattolica

| 13:56 - 08 Maggio 2018

Nella notte tra lunedì e martedì ignoti malviventi hanno colpito all'Eurocellular di Cattolica, in via Ferri, all'angolo con la via Andrea Costa e a pochi metri dal Comando della Polizia Municipale e della Pasticceria Staccoli. I responsabili del furto hanno sfondato la porta a vetri dell'ingresso e una volta dentro hanno preso più cellulari e tablet possibili, prima di scappare a causa della messa in funzione del sistema d'allarme. Il bottino è ancora da quantificare ma è piuttosto ingente, come i danni causati dall'incursione dei ladri. Indagano i Carabinieri.

Foto Ballante