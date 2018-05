Rimini, una particolare mostra interattiva con le opere di dieci artisti locali

Eventi

| 13:47 - 08 Maggio 2018

Una particolare mostra interattiva, a cui possono partecipare solo dieci persone alla volta, è organizzata sabato 26 e domenica 27 maggio dall'associazione Or di Rimini, presso la propria sede di via Antonio Labriola, civico 12. L'evento "L'opera porta", da un progetto di Dafna Moscati e Giulia Ghinelli, mette in evidenza dieci opere di dieci artisti differenti, invitando ogni visitatore a scoprire i lavori in mostra e le interazioni specifiche legate a ciascuna opera e allo spazio. Gli artisti protagonisti de "L'opera porta" sono Alexa Invrea, Dafna Moscati, Edoardo Loi, Elena Clagnan, Enzo Grassi, Gaspare Ferrara, Giorgia Cecchini, Grazia Innocenti, Raffaella Vaccari, Simona Negrini. "L'opera porta" si pone come percorso di immagini, persone e interazioni che si intrecciano tra loro. Ogni ciclo ha una durata di 50 minuti.





Prenotazione obbligatoria. scrivere a giuliaghinelli@gmail.com o chiamare 3482652204





Or è un’associazione di promozione sociale che nasce con l’intento di coltivare, esprimere e condividere I talenti e le passioni dei propri soci e ospiti. Le sue attività spaziano da percorsi di condivisione, crescita e autoindagine tramite percorsi e seminari di meditazione, performance art, ascolto empatico counselling e molto altro.