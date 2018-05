Carabinieri allontanano otto parcheggiatori abusivi, il nono è arrestato per aver dato generalità false

Cronaca

| 13:25 - 08 Maggio 2018

Quotidianamente i Carabinieri di Rimini, guidati dal Capitano Sabato Landi, pongono in essere servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione di reati e al contrasto di fenomeni di degrado urbano. In particolare negli ultimi giorni i Militari hanno dato seguito alle segnalazioni di cittadini e turisti, allontanando otto parcheggiatori abusivi. Inoltre è stato arrestato un 45enne tunisino, già noto alle forze dell'ordine, domiciliato da anni in Italia, responsabile di falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sull'identità personale. L'uomo è stato segnalato mentre si aggirava in un parcheggio privato, in prossimità del castello Malatestiano. Fermato per un controllo, privo di documenti, ha subito mostrato forte ostilità verso i Carabinieri, fino ad essere portato in Caserma per gli accertamenti di rito. Qui ha dato generalità false, come attestato dai Militari dopo il fotosegnalamento. Arrestato e processato per direttissima, il 45enne ha riportato condanna a 6 mesi di reclusione, giovandosi però della sospensione della pena.