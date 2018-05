Cittadino detective incastra il ladro, sorpreso a rompere finestrino di un'auto in via Morosini a Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:18 - 08 Maggio 2018

Un 46enne originario della Provincia di Bari, con precedenti, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di lunedì dalla Squadra Volanti della Polizia di Rimini. L'uomo, un pendolare del furto, è stato fermato dopo aver rotto il finestrino di un'automobile posteggiata in via Morosini a Rimini, rubando una borsa. Determinante la chiamata di un coraggioso cittadino, che non si è limitato ad avvisare la Polizia, ma ha seguito il malvivente fino a Viale Vespucci, luogo in cui sono arrivati gli agenti. Dopo il primo furto, il 46enne aveva cercato di rubare anche in un'altra automobile, parcheggiata vicino a una gelateria. Arrestato per furto aggravato e denunciato per ricettazione, in quanto trovato in possesso di un Rolex risultato rubato a Bari, il 46enne è sospettato anche di altri episodi di furti su auto in sosta, furti avvenuti a Rimini tra fine aprile e inizio maggio. La Polizia ha sequestrato anche 2100 euro che l'uomo aveva con sè, assieme a una borsa grigia con 10 camicie da donna, un paio di scarpe da tennis sempre da donna e un paio di guanti da palestra. Oggetti che il 46enne ha sostenuto di aver trovato vicino a un bidone dell'immondizia, compreso l'orologio.