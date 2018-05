Mese della famiglia a Morciano, appuntamenti ed incontri per genitori e figli

Attualità

Morciano di Romagna

| 12:11 - 08 Maggio 2018

Torna il mese della famiglia: due gli eventi in programma a Morciano Un mese interamente dedicato alle famiglie, che vede impegnati il Centro per le famiglie distrettuale e le amministrazioni comunali dei 13 comuni nella realizzazione di un calendario ricco di iniziative per promuovere la cultura della famiglia, condividere esperienze divertenti, parlare di temi importanti legati alla crescita e al benessere dei bambini. Il tema di quest’anno è “Famiglie in Viaggio”, un viaggio all’interno della

famiglia e delle sue trasformazioni, un viaggio che attraversa tutti i comuni del distretto e che tocca le tappe più importanti e difficili della relazione tra bambini e genitori.

Due gli appuntamenti in programma a Morciano di Romagna: Giovedì 17 Maggio – Sala ex Lavatoio ore 20.30 “Tenerlo stretto per lasciarlo andare” a cura della dottoressa

Antonietta Sajeva, psicoterapeuta. Rivolto a tutti i genitori con

bambini dai 3 ai 6 anni (Necessaria l’iscrizione) Martedì 22 Maggio – Sala ex Lavatoio Ore 20.30 “Questa casa non è un albergo” – Dedicata ai genitori con figli adolescenti (Necessaria l’iscrizione)

Per informazioni e iscrizioni:

0541 – 606998 Lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12; martedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.30