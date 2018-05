Menù scolastici scuola primaria, Rimini nella top five del portale Food Insider

Attualità

| 12:07 - 08 Maggio 2018

Rimini nella top five per i menù scolastici delle scuole primarie. Il prestigioso piazzamento è inserito nel report annuale a cura del portale specializzato Food Insider – un osservatorio non istituzionale – sulla base di dati raccolti da genitori, commissari mensa, referenti del servizio per conto dei Comuni, dietisti e personale sanitario.

Un sito che dal 2015 è punto di riferimento nazionale per i genitori dei comitati mensa. L’indagine ha preso in considerazione i menù invernali delle scuole primarie di 51 Comuni, da nord a sud: la terza edizione si basa sul menù a punti utilizzato dall’Asl2 di Milano, con i dati raccolti sottoposti ai vari Comuni di riferimento. In supporto anche un comitato scientifico composto da professionisti e persone coinvolti nella refezione scolastica, che ha votato e segnalato Rimini tra i migliori casi studio.

Nello specifico, delle mense riminesi viene segnalata l'offerta di pesce fresco (filetto, merluzzo, gamberi, code di rospo), l'utilizzo di impasti integrali (sulle pizze, ad esempio) e alcune ricette “gourmet” su alcuni piatti (gnocchetti sardi con erbe aromatiche e mandorle, uovo sodo con salsa verde).

“Un risultato frutto del lavoro dei tanti – è il commento di Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi del Comune di Rimini – soggetti che lavorano intorno al mondo delle mense scolastiche. Foodinsider è da anni il principale riferimento dei genitori dei comitati mensa, un sito molto attento e seguito, per questo fanno ancora più piacere i risultati ottenuti, anche da parte di una giuria specializzata. La diversificazione dei menù per motivi di salute e culturali, l'attenzione alla filiera corta e locale delle materie prime, la freschezza, ma anche il coinvolgimento dei genitori nei comitati mensa sono tra i punti di forza della nostra offerta, ora riconosciuti anche da questo prestigioso osservatorio”