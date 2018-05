Ciclismo, a Santi Andrea della Benessere e Sport il titolo di Campione Italiano Cronometro

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:06 - 08 Maggio 2018

Sabato 5 maggio è arrivata la prima vittoria di prestigio per la Benessere e Sport. A conquistarla è stato Andrea Santi che a Occhiobello (RO) ha conquistato il titolo di Campione Italiano Cronometro). Nella stessa manifestazione si è classificato secondo Matteo Fabbri che non è riuscito a conservare il titolo conquistato nel 2017. Sempre sabato 5 maggio a Parma ennesima vittoria per Claudio Ardondi che continua a sorprendere positivamente. Domenica 6 maggio si è corso a Cà Gallo nel pesarese e nella prima prova vittoria assoluta conquistata da Bartolomeo Celato e quinto assoluto (3° di cat) per Claudio Valentini. Altri piazzamenti conquistati da Mauro Mondaini (7°), Maffei Pompilio (8°) e Pierluigi Para (9°). I giovani Francesco Mondaini e Giacomo Garofalo si sono cimentati nella percorso medio della Gran Fondo del sale classificandosi 130° e 183°. Inoltre Alvaro Raimondi è salito sul gradino più alto del podio nella staffetta della gara di triathlon a Riccione.