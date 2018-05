Anche la Polisportiva Celle Rimini ai campionati di ginnastica artistica serie A e B di Milano

Sport

Rimini

| 08:44 - 08 Maggio 2018

Grande esperienza per gli atleti della Polisportiva Celle che si sono nuovamente confrontati con i migliori ginnasti provenienti da tutta Italia.

Nella seconda tappa di serie B, per la squadra femminile, per la Polisportiva Celle abbiamo potuto ammirare in pedana Alice Bracci, Aurora Cocco, Chiara Bezzi, Carlotta Semprini, Federica Gatti e Sara Dalmasso.

Inizio buono alla trave, nessuna caduta, purtroppo sempre in agguato su un attrezzo così particolare; al corpo libero buone le esecuzioni anche se l'infortunio avvenuto ad Alice prima del volteggio ha offuscato un po’ il risultato. Ottava la posizione raggiunta in classifica e migliorato il punteggio di quasi 4 punti rispetto la precedente prova.

Michela Carlini ed Emanuele Amenta, gli allenatori, hanno seguito con attenzione la gara delle loro predilette già pensando a cosa migliorare per affrontare ancora più agguerriti la prossima tappa.

In serie A abbiamo potuto ammirare la squadra maschile della Gymnastic Romagna Team composta da Jacopo Fenati, Andrea Dotti, Georgios Chatziefstath e dai ragazzi della Polisportiva Celle Matteo Morini, impegnato in anelli e sbarra, e Alessandro Petroncini, in corpo libero e volteggio. Per loro una 18esima posizione non male per essere al loro debutto in serie A. Matteo e Alessandro sono seguiti da anni dall’allenatore Pietro di Pumpo, così come Thomas Grasso che ha gareggiato insieme alla Nardi Junventus (20esima) cimentandosi in parallele e sbarra.

Foto The Gym Specialist - Ginnastica Artistica Italiana