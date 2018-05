Calcio, Morciano vince il campionato: al via la festa promozione. I complimenti dell'amministrazione comunale

Sport

Morciano

| 18:22 - 07 Maggio 2018

Il Morciano Calcio conquista il ‘pass’ per la Promozione: i complimenti dell’amministrazione comunale Un intero paese in festa. Domenica scorsa allo stadio ‘Carlo Brigo’ il Morciano Calcio ha potuto finalmente coronare il suo sogno, conquistando la tanto attesa promozione. La vittoria per 3 a 2 contro il Verucchio è valsa ai biancorossi il ‘pass’ per il campionato di Promozione. L’uomo partita è stato Francesco Rotondi, autore di una strepitosa tripletta. Alla dirigenza, ai tecnici e ai giocatori del Morciano Calcio vanno i complimenti dell’amministrazione comunale per l’importante traguardo raggiunto.