Mare di Libri: dal 15 al 17 giugno torna a Rimini il festival dei ragazzi che leggono

| 18:11 - 07 Maggio 2018

È stato presentato lunedì 7 maggio, presso l’Hotel Card International di Rimini, il programma eventi dell’undicesima edizione di Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono, unica manifestazione letteraria in Italia rivolta ai lettori adolescenti.



Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti il presidente dell’associazione culturale Mare di Libri Alice Bigli, il direttore artistico Alice Fiorini, il responsabile ufficio stampa Anna Casadei e il responsabile marketing Gianluca Guidomei, insieme all’assessore alla Cultura del Comune di Rimini Massimo Pulini.

In apertura, è stato annunciato l’importante passaggio di consegne avvenuto al termine della scorsa edizione del festival: la direzione artistica, a partire da quest’anno, è affidata ad un nuovo direttivo composto da giovani ex volontari che hanno scelto di mettere a disposizione il proprio entusiasmo e le proprie competenze acquisite per portare avanti il progetto Mare di Libri e dare ad esso nuova linfa.



Il programma e i format degli eventi non sono stati rivoluzionati, ma arricchiti da alcune novità che rendono la proposta sempre nuova e in linea con le esigenze del pubblico di giovani lettori al quale il festival si rivolge.



L’apertura, come sempre, vuole essere un messaggio positivo importante e rivolto a tutti, e quest’anno è affidata a Cecilia Strada, che alla luce della sua formazione, dei suoi anni di lavoro per la ONG Emergency, e dell’esperienza diretta in materia di difesa dei diritti umani in zone di guerra, saprà darci informazioni e strumenti per capire quanto i conflitti che sembrano così lontani da noi siano in realtà collegati alla nostra quotidianità più di quanto crediamo, e quale può essere il nostro ruolo per contribuire attivamente alla costruzione della pace.



Tra gli eventi serali, è una novità la festa organizzata in onore dei 20 anni dalla pubblicazione italiana della saga di Harry Potter: scenografie ed attività a tema accoglieranno i fan per celebrare la saga per ragazzi più amata di sempre.



Un altro format che compare per la prima volta nel programma è quello dell’omaggio allo scrittore: le ambientazioni dei romanzi di Siobhan Dowd, autrice inglese, saranno tappe di un viaggio nel quale gli utenti saranno guidati, per conoscere meglio le storie che ha raccontato.



Parleremo di miti greci, e in particolare di quello degli Argonauti, con Andrea Marcolongo, che si era fatta conoscere con il suo primo libro sull’amore per la lingua greca; Giuseppe Catozzella incontrerà i lettori per parlare del suo libro appena uscito, E tu splendi (Feltrinelli), mentre Chiara Carminati sarà protagonista di una serata all’insegna della poesia.

Giorgio Scaramuzzino andrà in scena, in una delle tre serate, con uno spettacolo teatrale che ricorda gli 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali in Italia.



Tra gli ospiti stranieri, l’autore della saga fantasy Artemis Fowl Eoin Colfer, lo spagnolo Jordi Sierra I Fabra, M. T. Anderson con il suo nuovo e apprezzatissimo romanzo Paesaggio con mano invisibile (Rizzoli), l’autrice australiana Cath Crowley il cui ultimo libro Io e te come un romanzo (DeAgostini) è tra i finalisti del Premio Mare di Libri 2018 e Hamid Sulaiman, fumettista che parlerà del suo Paese d’origine, la Siria.



Mare di Libri ha da sempre tra i suoi obiettivi l’intento di fare rete con l’amministrazione cittadina, con le realtà imprenditoriali e con gli enti virtuosi di Rimini, e di valorizzare i luoghi e le sale più affascinanti della città grazie a importanti collaborazioni che ogni anno si rinnovano e si arricchiscono.

Per l’edizione 2018 del festival, in particolare, è nata una collaborazione con Cinema Fulgor, lo storico cinema legato alla figura di Federico Fellini e riaperto quest’anno dopo il restauro. In questa meravigliosa cornice si svolgeranno numerosi eventi del programma.



Proseguendo con la tradizione già avviata da alcune edizioni, giovedì 14 giugno si svolgerà un evento di anteprima: la presentazione del libro Ci piace leggere!, edito da Add editore e che vede in qualità di autori l’intero gruppo di giovani volontari di Mare di Libri.



Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono è ideato e gestito dall’Associazione Culturale Mare di Libri e promosso dalla casa editrice Rizzoli e dalla libreria dei ragazzi Viale dei Ciliegi 17 di Rimini.



Mare di Libri ha ottenuto il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini, del Comune di Rimini e dell’Università di Bologna. Il Festival è realizzato anche grazie al prezioso sostegno del Comune di Rimini, di Gruppo Hera, Gruppo Maggioli, Scrigno S.p.A. Unipersonale, Golfetta, Coop Alleanza 3.0 e MEC3 con Cookies The Original.