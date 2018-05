I grandi nomi del golf in gara al Riviera Golf Resort: oltre 140 giocatori su 36 buche

Sport

| 15:29 - 07 Maggio 2018

Un altro intenso fine settimana sul green del Riviera Golf di San Giovanni in Marignano, dove sabato 5 e domenica 6 maggio si è svolta la gara federale nazionale “Città di San Giovanni in Marignano” giocata su 36 buche.

La competizione ha richiamato oltre 140 giocatori di cui numerosi di interesse nazionale ed è stato uno spettacolo ricco di colpi di scena, animato da grandi nomi del golf.

Nella classifica femminile scratch si è classificata al primo posto una delle giovani agoniste della squadra del Riviera Golf, la perugina Isabella Antonelli con lo score di 153 colpi, mentre al secondo posto la senigalliese Costanza Fiorini (Archi Claudio Golf Club di Roma) con 154 colpi.

La classifica netta femminile è stata vinta con 137 colpi da Anastasia Maroni, giocatrice di La Pinetina Golf Club (situato ad Appiano Gentile, in provincia di Como).

Per quanto concerne la classifica maschile scratch, si è giocato un intenso play off, che ha portato al primo posto il giocatore federale Luca Zucchini (Golf Club Bologna), seguito in seconda posizione con il medesimo numero di colpi (134) dal golfista Davide Buchi (Golf Club Varese).

Terzo classificato, la promessa del golf italiano di origine mauriziana ma residente nelle Marche, Kevin Latchayya con 135 colpi (Royal Park Golf Club di Fiano, in provincia di Torino).

Nella classifica pareggiata maschile si sono distinti al primo posto Markus Baumgartner (Golf Club Pustertal di Brunico, in provincia di Bolzano) con 129 colpi, seguito da Alfredo Sangiorgi (Golf Club Cervia) con un colpo in più.