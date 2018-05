Ciclismo, una domenica di successi per le Frecce Rosse di Rimini

Sport

Rimini

| 11:48 - 07 Maggio 2018

Domenica di successi in casa Frecce Rosse È stata una di quelle domeniche da non dimenticare per le Frecce Rosse di Rimini, impegnate su più fronti ed in tutti i suoi settori. Iniziamo dai più giovani, anzi giovanissimi del Pedale Riminese Frecce Rosse che domenica 6 maggio pedalavano nel circuito del Gp città di Gatteo. Grandi risultati con Giorgia Volpe terza nelle G1, vittoria per Emily Somigli e secondo posto per Maria nelle G3; secondo posto anche per Mattia Lotti nei G3 e quarto posto per Alessandro Monti nei G4. Altri bei piazzamenti dell'allegro team Riminese hanno portato il sodalizio Riminese al 4° posto di società.

A Cervia invece il team amatori era impegnato nella GF la Via del Sale che vedeva al via oltre 6000 ciclisti. Anche qui ottima prestazione in generale del team sul percorso medio che prevedeva la scalata del Monte Cavallo , Montevecchio e Collinello. Sul podio: Anelli Luca 2° categoria senior, Cinni Devis 1° categoria Veterani 1, secondo e terzo posto nella categoria veterani 2 rispettivamente per Silver Lazzari e Daniele Volpe. Vittoria di categoria anche per il supergentleman B, Vincenzo Pisciotta.

Passiamo al settore MTB. Ieri terza tappa del Caveja Cup a S.Rita sul monte Copiolo nella cosiddetta gara delle Pietre quella più pesante, destinata al vincitore, andava al capitano del team Frecce Rosse MTB Racing team Emanuele Bucci che dominava letteralmente la gara giungendo solo al traguardo.

Continua così la striscia positiva del gruppo Riminese che non è comunque fatto solo di agonismo puro, anche la componente cicloturistica infatti fa la sua parte. Ieri un folto gruppo dell Frecce Rosse pedalava lungo le strade del Giro di Romagna all'insegna dello svago e del divertimento sulle due ruote.