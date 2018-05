Tenta di scappare dal carcere di Rimini salendo sul tetto, fermato dagli agenti

Cronaca

Rimini

| 10:57 - 07 Maggio 2018

Un detenuto italiano ha tentato di evadere domenica sera dal carcere di Rimini. Verso le 19, riferisce il sindacato Sappe con Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto e Francesco Campobasso, segretario nazionale, l'uomo è salito sul tetto della sezione nuovi giunti, con le lenzuola annodate, con l'intento di calarsi e fuggire. E' intervenuta la polizia penitenziaria e lo ha bloccato. "La vicenda - scrive il Sappe - pone nuovamente al centro dell'attenzione le difficoltà gestionali e strutturali del carcere delle Casette di Rimini, ma soprattutto di una situazione generale di totale fallimento organizzativo delle carceri italiane, a causa delle scelte politiche e gestionali degli ultimi anni, con taglio degli organici di 4000 unità, rispetto ad una carenza di altrettanti agenti, vigilanza remota, mancanza di adeguati sistemi di controllo e di vigilanza come sale di video sorveglianza, monitor, impianti anti intrusione e anti scavalcamento, pattuglie auto montate. Rispetto a questa disastrosa situazione ci si preoccupa di varare una riforma penitenziaria che non contiene alcun punto migliorativo delle condizioni di vita in carcere, ma facilita l'uscita di pericolosi delinquenti".