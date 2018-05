Ciclismo, la Granfondo Via del Sale è di Fabio Cini. Fra le donne, domina Simona Parente

Sport

Cervia

| 09:43 - 07 Maggio 2018

Si è disputata a Cervia la 22ª Granfondo Via del Sale. La vittoria è andata al passista scalatore toscano Fabio Cini in 4h47’ davanti al compagno Federico Pozzetto e Igor Zanetti. Fra le donne domina Simona Parente del Team Isolmat in 5h4’28” seguita da Barbara Lancioni e Barbara Billi. Doppietta nel medio per Manuel Fedele e Davide D’Angelo mentre il terzo posto è andato ad Andrea Pisetta. Nel percorso lungo ottima prestazione del riminese Ersilio Fantini che chiude in 16a posizione assoluta e 1° di categoria. Qui la classifica completa.