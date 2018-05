La promozione del Morciano e tanti approfondimenti sul Rimini Calcio nel lunedì sportivo di Vga

Sport

Rimini

| 09:41 - 07 Maggio 2018

Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Rete8 Vga TeleRimini (Canale 86 e in streaming telerimini.it) tornano gli appuntamenti con i format sportivi dedicati al calcio locale e al Rimini Calcio. In Calcio di Rigore gli ospiti della 32a puntata saranno l'opinionista Giacomo Alpini, il presidente del Morciano Massimo Tonini, il presidente del S.Ermete Alex Martino e il Dirigente jolly dell'Unione Calcio Riccione Giampaolo Pascucci.





Alle ore 20,45 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 36a puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini, l'opinionista Renzo Baldisserri e un tesserato del Rimini Calcio, Entrambi i programmi sono presentati dal giornalista Daniele Manuelli con la collaborazione di Valentina Violini.





Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299.





I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno: Alfonsive vs Russi; Bellaria vs Ronco; AltaValconca vs Novafeltria; Gabicce Gradara vs Olimpia Marzocca.







I servizi di SportUp : La copertina dedicata a due ex biancorossi Mauro Antonioli e Gianluca Stambazzi e al nemico ritrovato chiamato Vis Pesaro. La sintesi di SanSepolcro vs Rimini; il Pagellone annuale; i gol più belli di stagione, le migliori parate di Scotti e i tre gol scelti da Buonaventura, bomber della squadra. Analisi, inoltre, sulla Poule Scudetto.