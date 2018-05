Calcio 1a Cat: Granata supera 4-2 l'Athletic Poggio e conquista il sesto posto

Sport

Cesenatico

| 09:34 - 07 Maggio 2018

A Cesenatico da anni esiste il quartiere Granata, tale definizione la useremo per identificare la squadra di calcio militante in Prima Categoria. I granata di nome e di maglia hanno ottenuto negli ultimi due tornei un quinto e un sesto posto per un totale di 94 punti (50 nella precedente stagione sommati ai 44 di quella appena conclusasi). L'obiettivo stagionale rimaneva anche in questa annata, quello di una tranquilla salvezza, ma lo spirito di gruppo unito alla brava guida tecnica che prende il nome di Andrea Cantoni e a qualche individualità interessante ha portato nell'ultimo biennio il club ad un passo dai play off. Alle spalle una società fatta di gente competente e di tanti volontari che hanno sposato questa causa per l’amore che nutrono per questo sport. Il budget ridotto all’osso non è apparso affatto un problema, anzi lo spirito combattivo unito alla voglia di fare gruppo e di divertirsi come nel caso di ieri ha fatto la differenza. Nell'ultima gara in programma; la squadra di Cantoni si è prestata a un fioretto che raccoglieva in uno scatto fotografico tutti gli elementi della rosa in posa con i relativi baffi (foto sotto gentilmente concessa dal club). In campo, l'Athletic Poggio ha voluto contribuire allo scherzo creando più di un brivido andando sul doppio vantaggio per poi essere recuperato e superato. Non nuova alle rimonti impossibili la squadra di Cesenatico che a gennaio riuscì nell’impresa di recuperare due reti alla allora capolista Novafeltria. Quattro a due il finale ai rivali del Poggio e via al brindisi finale. Nuovo champagne aperto a fine gara per una realtà che prende sempre più piede in quel di Cesenatico. Un famoso detto ricorda: "non c'è due senza tre" chissà se la band di Cantoni non possa ritagliarsi al terzo anno ancora altre grandi soddisfazioni per una nuova posa finale che porterebbe i protagonisti al diritto -questa volta- di una foto d'autore.





D.M.





GRANATA - ATHLETIC POGGIO 4-2



GRANATA: Di Muro, Romagnoli (58' Babino), Foschi L., Magrini (75' Amaducci), Magnani, Ugone; Samorì (50' Asslani), Foschi A. (80' Silighini); Venturi (65' Bartolini), Boni, Mancini.

In panchina: Castagnoli, Battistini.



AT.POGGIO: Montagna, Pracucci, Ceccarini (59' Fornino), Fontana (78' Manfroni), Pagliarani (59' Bartolini), Casadei; Tadzhybayev, Succi; Neri (65' Dente), Magnani, Crociani.

In panchina: Sebastiani, Campanelli, Santi.



ARBITRO: Lombardi di Forlì

RETI: 4' Neri (AP), 30' Tadzhybayev (AP), 32' Boni (G), 35' Ugone (G), 55' Mancini (G), 85' Amaducci (G).

AMMONITI: Samorì, Ceccarini, Crociani, Fornino.