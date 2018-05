Riccione, scappa dalla comunità e ruba un'auto, arrestato 18enne riminese

Cronaca

Riccione

| 09:32 - 07 Maggio 2018

Scappa dagli arresti domiciliari a Pesaro e ruba un'auto a Riccione. I Carabinieri hanno arrestato in via Trebbio un 18enne riminese. Il giovane è stato fermato alla guida di una 500 di proprietà di una giovane riccionese che ne aveva appena denunciato il furto. Il 18enne alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi senza successo. Dai controlli è risultato che si trovava già sottoposto ad una misura restrittiva in una comunità di Pesaro per altri motivi. Arrestato per furto aggravato verrà processato per direttissima.