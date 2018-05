Motociclismo, nel secondo round del CIV al Mugello sugli scudi ancora Pirro, Ferrari e Zannoni

Sport

Rimini

22:06 - 06 Maggio 2018

Al Mugello secondo round del week end del CIV.

Moto 3 successo di Riccardo Rossi al termine di una gara che ha regalato emozioni. Nepa (KTM) ha chiuso secondo, pagando una leggera difficoltà con le gomme nel finale. Terza posizione per il romagnolo Kevin Zannoni che conquista punti importanti in ottica campionato. Sfortuna per Nicholas Spinelli. Il campione in carica, a lungo in bagarre con Rossi e Nepa, è scivolato nelle ultime tornate, chiudendo comunque 10°. Una Moto3 ora sempre più equilibrata e ricca di talento, che vede in testa ancora Spinelli (66 p.), con Zannoni ad un punto e Rossi a 59.

SUPERBIKE Pirro continua a non dare scampo ai suoi avversari. Il campione in carica ha fatto doppietta anche al Mugello, imponendo un ritmo insostenibile per tutti e vincendo con un margine di oltre nove secondi. Arrivano anche conferme per Matteo Ferrari. Il numero 11 ha conquistato un'altra seconda posizione e fin qui non è mai sceso dal secondo gradino del podio, evidenziando la sua crescita e tutta la compattezza del Team di Marco Barnabò. E preparandosi al meglio per la wild card di Imola. Terzo gradino del podio per Andrea Mantovani.

In classifica generale Pirro è a punteggio pieno (100 p.) con Ferrari a 80 p. e Zanetti (Ducati Motocorsa) a 49 p. solo 8° in gara.

SUPERSPORT 600 Gara infuocata con una bagarre finale addirittura a sette piloti. Su tutti però a trionfare al fotofinish è stato Davide Stirpe. Dietro di lui doppietta per il Gas Racing Team icon la seconda posizione conquistata da Massimo Roccoli. Il pluricampione italiano ha lottato fino all’ultimo riuscendo a rimediare alla sfortuna di ieri con un gran podio. Terza posizione per Mattia Casadei. Il poleman del Mugello è riuscito a tenere fisicamente, conquistando un meritato primo podio nella categoria dove è all’esordio in questo 2018.

In classifica generale Stirpe è leader con 77p. davanti a Manfredi e Bussolotti con 59 p. seguiti da Gabellini a 52 p.