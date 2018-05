VIDEO: violentissimo schianto sulla Consolare tra una Polo e una microcar: grave un agente della Municipale

Cronaca

Rimini

| 21:53 - 06 Maggio 2018

Grave incidente nel tardo pomeriggio di domenica all’incrocio tra la Strada Consolare di San Marino e via della Gazzella, un punto sempre più spesso teatro di sinistri di una certa gravità. A scontrarsi per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia Stradale e della Polizia municipale (in quell’incrocio è funzionante un semaforo) una microcar e un’auto Volkswagen Polo a bordo della quale c’era una coppia. L’auto procedeva in direzione di San Marino mentre la microcar si immetteva sulla Superstrada in direzione mare. Nel violento impatto la microcar, condotta da un agente della Polizia muncipale che aveva appena terminato il suo turno di lavoro, si è ribaltata e ha terminato la sua carambola alcuni metri più avanti mentre la Polo ha invaso l’altra corsia dove per fortuna non transitavano auto.

Illesi gli occupanti dell’automobile, in gravi condizioni, invece, il conducente 54enne della microcar. Per estrarlo dalla lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco: è’ stato intubato e trasportato al Bufalini di Cesena. La Consolare di San Marino è stata chiusa al traffico in direzione di San Marino per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti.