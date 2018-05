VIDEO: tifo da stadio al Grand Hotel, Vasco Rossi 'travolto' da autografi e selfie

Attualità

Rimini

| 20:58 - 06 Maggio 2018

Continua la processione dei fans di Vasco Rossi sotto il Grand Hotel dove il cantantae alloggia e nei pressi del Rockisland, il locale dove la rock star sta lavorando alacremente alla scaletta e alla produzione del suo prossimo tour. Domenica Vasco è stato raggiunto ancora una volta da decine di fans in cerca di un autografo, una foto o un qualsiasi contatto con lui. Come sempre Vasco non ha rinunciato ad accontentarli firmando autografi, stringendo mani e intrattendendosi volentieri col suo popolo, seppure da dietro la cancellata dell'hotel di Marina Centro. Nel video di un nostro lettore, infatti, è testimoniato il caloroso tributo riservato alla star ai suoi estimatori che lo hanno atteso con pazienza all'uscita dell'hotel. L’occasione giusta non è mancata: il Blasco non ha 'tradito': ha raggiunto il suo pubblico e firmato autografi in quantità.