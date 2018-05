Calcio C, pari del Santarcangelo nel derby col Ravenna (1-1): è salvezza. Attesa per il ricorso della Procura

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:53 - 06 Maggio 2018

SANTARCANGELO: (4-3-3): Bastianoni; Maloku (18’ st. Maini), Lesjaak, Briganti, Sirignano; Di Santantonio, Dalla Bona, Moroni (18’ pt. Dhamo); Spoljaric (1’ st. Bussaglia), Strkaly (18’ st. Gaiola), Capellini (43’ st. Spoliarits). A disp. Moscatelli, Iglio, Bondioli, Soumahin, Tommasone, Broli, Vech. All. Zeman.

RAVENNA: (4-3-2-1): Venturi; Venturini, Leli, Rossi, Magrini (40’ st. Capitanio); Piccoli (10’ pt. Sabba), Papa, Selleri; Costantini (1’ st. Maistrello), Maleh; De Sena. A disp. Gallinetta; Barzaghi, Ballardini, Ronchi, Centonze, Broso, Ierardi. All. Antonioli.

ARBITRO: Volpi di Arezzo (Mittica di Bari – Gregorio di Bari).

RETI: 30’ pt. Di Santantonio, 26' st Maistrello.

NOTE: Spettatori 700 circa. Ammoniti: Bussaglia, Dalla Bona, Selleri. Angoli 1-2 (1-1). Recupero: 5’ pt; 4’ st.





Il Santarcangelo raccoglie un prezioso pareggio nel derby del Mazzola contro il Ravenna e conquista (sul campo) la salvezza sotto gli occhi del presidente Ivan Mestrovic. Un traguardo sofferto, che pareva più complicato dopo la sconfitta casalinga contro il Renate e invece reso possibile dall’exploit clamoroso di Mestre a cui ha fatto seguito la X raccolta nel derby, sufficiente in virtù dei risultati favorevoli delle avversarie salvezza.

Ma per l'hurrà finale bisognerà aspettare l'esito del ricorso della Procura federale atteso in settimana riguardo alla vicenda dei versamenti Irpef (Santarcangelo prosciolto in primo grado).

Se il punto è d’oro per i gialloblù, non serve invece ai giallorossi per agguantare i playoff.



PRIMO TEMPO Il primo tempo si caratterizza per la rete del Santarcangelo al 30’: tiro di Strkalj all’interno dell’area, in tuffo deviazione di Venturi, arriva Di Santantonio che spedisce in porta. Al 37’ Bastianoni salva la sua porta in volo in angolo su deviazione di testa di Briganti su punizione di Selleri dalla trequarti. Da segnalare gli infortuni di Piccoli (distorsione alla caviglia), Moroni (lussazione gomito) e di Costantini (si teme la lesione del legamento).



RIPRESA Il Ravenna cerca da subito il pareggio. Al 9’ cross di Magrini, all’altezza del secondo palo, in area, testa di Sabba con palla alta in tuffo poco fuori. Il gol arriva al 26’ propiziato da Sabba il cui cross dalla sinistra è girato in rete da Maistrello bravo a sorprendere la difesa gialloblu. La partita si accende alla mezzora. Al 33’ assist di Capellini a Bussaglia, tiro alto. Il Ravenna deve vincere per centrare i playoff e insiste nella sua azione. Al 37’ il diagonale da fuori di Papa si spegne a lato di un soffio. Al 48’ sfuma invece un bel contropiede di Bussaglia.



SPOGLIATOI Il presidente uscente del Santarcangelo Roberto Brolli commenta. “Sono molto contento per la salvezza per il gruppo vecchio di dirigenti, che ha guidato il club per 24 anni con tanta passione: qualcosa penso abbiamo realizzato; per i giocatori e per la nuova proprietà che si sta impegnando in questa avventura”.

Il nuovo proprietario del club Ivan Mestrovic pensa al futuro: “Siamo arrivati a metà stagione, ci siamo tutti impegnati al massimo e dopo l’arrivo di Zeman siamo riusciti a centrare il traguardo. Bene la salvezza, ma nella prossima stagione punteremo ai playoff. Alzeremo l’asticella, il budget sarà superiore, cercheremo di essere più professionali sotto tutti i profili, dalla prima squadra al settore giovanile e avremo un occhio particolare sulle infrastrutture. Tra un paio di settimane, tre al massimo esporremo i nostri programmi”.



Stefano Ferri