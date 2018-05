Calcio 1a Cat: Miramare, splendida salvezza battendo il Vallesavio 3-1. Decisivi Marchionna e Bahiano

Sport

Miramare

| 20:42 - 06 Maggio 2018

Il Miramare supera 3-1 il Vallesavio e conquista la salvezza diretta, condannando il Bagno di Romagna alla retrocessione in Seconda Categoria.. In avvio i riminesi reclamano un rigore per arretramento di Antonioli in area. Al 2' Antonioli serve Gamberini, Baldazzi salva il risultato. Il Miramare fa la partita, ma al 20' subisce al primo affondo, con Donati che serve in mezzo per il destro vincente di Pacchioni, tra i giovani rivelazione di questo campionato. Il Miramare subisce il colpo, ci pensa allora bomber Marchionna a scuotere i suoi: al 43' ci vuole il miglior Baldazzi per evitare il pareggio. Scondo tempo ricco di emozioni: al 47' Gentili salva il risultato volando sulla punizione di Pacchioni. Al 50' Bahiano si guadagna il rigore dell'1-1, trasformato da Marchionna. Ancora lo scatenato Bahiano di testa firma il gol del sorpasso, sfruttando un cross di Tamburini. Sulle ali dell'entusiasmo il Miramare sfiora il gol con Marchionna, Rossi, Fabbri e Tamburini, tuttavia rischia anche il 2-2. Il portiere Gentile chiude la saracinesca, opponendosi a Sabia, prima del tris a firma Tamburini all'89'.

Reti: 20’ Pacchioni (V), 5’ st Marchionna, 13’ Bahiano, 44’ st Tamburini.

Miramare: Gentili, Pivi, Rossi, Casali (4’ st Muccini), Gamberini, Tonini, Amadori (33’ st Leardini), Tamburini (44’ st Cekirri), Antonioli, Marchionna (25’ st Fabbri), Bahiano (37’ st Sulpizio).

In panchina: Ricci, Pauri.

Allenatore: Morolli.





Vallesavio: Baldazzi (1’ st Minatoli), Gridelli, Rossigni, Giordani (1’ st Falchetti), La Serra, Mazzotti, Merli (13’ st Sabia), Candoli (1’ st Sartini), Donati, Pacchioni (24’ st Gazzoni), Balestra.

In panchina: Tumedei.

Allenatore: Rossi.





Arbitro: Giusti di Faenza.

Ammoniti: Tamburini, Bahiano, Leardini; Gridelli, Rossigni, La Serra, Candoli.

Espulsi: Falchetti 35’ secondo tempo

