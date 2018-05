Calcio 1a Cat: Colonnella, pari 1-1 con il Bakia. Saranno playout con lo Junior San Clemente

Sport

Rimini

19:50 - 06 Maggio 2018

La Colonnella pareggia 1-1 e chiude il campionato con 29 punti, tre in più dello Junior San Clemente, avversario ai playout. Salvezza diretta per il Miramare, mentre il Bagno di Romagna retrocede in Seconda. Per la Colonnella qualche rimpianto perché la salvezza senza playout sarebbe stata possibile. Contro iL Bakia finisce 1-1, complice anche le parate dell'ottimo Russo e un errore difensivo che all'80' permette a Faini di firmare il momentaneo vantaggio dei cesenaticensi. La Colonnella, che ha all'attivo numerose occasioni, trova il pareggio nel finale con un rigore di Zaghini.





Colonnella - Bakia Cesenatico 1-1

Reti: 80' Faini (B), 89' rigore Zaghini (C).





Colonnella: Castelgrande, Ricci, Pezzi, Fabbri, Gudi (65' Fratti), Savoretti; Della Marchina, Vitali (72' Borsari); Bianchi (65' Asioli), Fall (60' Bordoni), Zaghini.

In panchina: Barone, Cecchini, Passeggio.

Allenatore: Bianchi A.





Bakia Cesenatico: Russo, Battistini (53' Onofri), Neri, Magnani, Marrapodi, Domeniconi; Urlandi, Farabegoli; Magnani A. (53' Angelini), Milzoni (53' Faini), Mazzoli (53' Gambacorta).

In panchina: Cappelli, Agostinelli, Savadori.

Allenatore: Bertaccini.





Arbitro: Arrigoni di Ravenna.

Ammoniti: Della Marchina, Mazzoli, Angelini.

Espulsi: nessuno.