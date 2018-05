Morciano Calcio promosso in Promozione: dalla paura alla gioia con uno strepitoso Rotondi

Sport

Morciano

| 19:00 - 06 Maggio 2018

E' Francesco Rotondi, professione attaccante, l'uomo del giorno in casa Morciano. Con una tripletta scaccia i fantasmi e le paure, regalando ai biancorossi la vittoria per 3-2 con un Verucchio che, seppur senza ambizioni di classifica, ha dato del filo da torcere ai ragazzi di Amadori. La partita a Morciano si sblocca al 9' con gol di Zavattini, che supera l'incolpevole Gabellini con una potente conclusione di destro. Il pari arriva al 15': punizione dello specialista Ottaviani che Maggioli devia sul palo, tap-in vincente di Rotondi. Un minuto dopo Andrea Genghini sulla linea di fondo difende palla e si accentra, calciando di potenza con il mancino: una prodezza che lancia il Verucchio sull'1-2. A fine primo tempo ancoa Rotondi pareggia, con un tocco di testa, ma il gol di Fraboni al 51' di Alta Valconca - Novafeltria gela i tifosi del Morciano: Novafeltria in vantaggio ed è aggancio in vetta. Al 71' ci pensa Francesco Rotondi, ancora lui, a siglare il definitivo 3-2 su calcio di rigore provocato da un fallo di Samouka su Santoni. La firma sulla promozione la pone anche il portiere Gabellini, con una parata decisiva su un calcio di punizione destinato a infilarsi a fil di palo. Morciano a +2 sul Novafeltria. Inizia la festa a Morciano e a fine partita, con un filo di voce, il direttore sportivo Alex Vaselli commenta: "Complimenti al Verucchio che ha onorato l'impegno, è stata una partita vera e combattuta. Abbiamo fatto un'impresa, anche se ero consapevole del valore della squadra". Ancora il ds: "Tutti bravi, la dirigenza mi ha lasciato lavorare senza pressioni, il mister e lo staff tecnico perfetti. E' stato un piacere lavorare con loro ed è un orgoglio da morcianese aver vinto a Morciano".