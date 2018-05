Calcio 1a Cat: Novafeltria vince 3-1 con l'Alta Valconca, ma è primo il Morciano

Sport

Saludecio

| 18:44 - 06 Maggio 2018

Il Novafeltria torna alla vittoria, ma non basta per riconquistare il primo posto. Il sogno promozione non è comunque svanito: all'orizzonte ci sono infatti i playoff, con i gialloblu che potranno giocarsi il salto di categoria in casa, davanti al proprio numeroso e caloroso pubblico. La gara con l'Alta Valconca è subito vivace: al 4' Semprini para in due tempi il tiro di Cavalli. Cinque minuti dopo Bornacci respinge su Cupi, sul prosieguo dell'azione c'è un tocco di mano in area dell'Alta Valconca che suscita le proteste degli ospiti. Il gol arriva al 17', Bornacci devia sulla traversa il tentativo di Mahmutaj, Tommaso Raffelli di testa ribadisce in rete. Con il Morciano in svantaggio, il Novafeltria torna momentaneamente primo. Sulle ali dell'entusiasmo il Novafeltria macina gioco e al 33' Cupi triangola con Raffelli, bravo a restituirgli la palla di tacco: il tiro dell'esterno è fuori. Al 44' la doccia fredda del pareggio locale: Antonietti sulla destra recupera palla e serve Saioni, il cross trova l'inserimento vincente di Ricciatti.





A inizio ripresa il Novafeltria torna in vantaggio al 50' con Fraboni, che sfrutta una percussione di Baldinini sulla sinistra. La squadra di Fabbri chiude il conto al 61' con un eurogol di Cupi, bravo a stoppare un lancio di Farabegoli e a infilare al volo l'incrocio dei pali. Alla festa del gol cerca di partecipare anche Baldinini, il cui tentativo al 66' è fermato da Bornacci proprio sulla linea di porta. Nel contempo arriva da Morciano la notizia del gol di Rotondi, che fissa il risultato sul 3-2 a favore dei biancorossi di Amadori a spese del Verucchio, spezzando il sogno di vittoria del campionato dei pur bravi ragazzi di Fabbri.





Alta Valconca - Novafeltria 1-3

Reti: 17' Raffelli T. (N), 44' Ricciatti (AV), 50' Fraboni (N), 61' Cupi (N)





Alta Valconca: Bornacci, Ferri, Musta (65' Bigucci), Cavalli (85' Pasini), Ortibaldi, Mancini; Manfredonia (56' Pazzaglini M.), Antonietti; Diagne (79' Ottaviani), Ricciatti, Saioni (72' Cardini).

In panchina: Mancini.

Allenatore: Del Monte.





Novafeltria: Semprini, Cupi, Gori, Raffelli G., Poggioli (58' Ceccaroni), Rinaldi; Farabegoli, Mahmutaj (72' Bettini), Baldinini Fra., Fraboni, Raffelli T. (88' Stefanelli).

In panchina: Germani, Sebastiani, Baldinini Fed., Morciano.

Allenatore: Fabbri.





Arbitro: Piraccini di Cesena.

Ammoniti: Cavalli, Musta, Ceccaroni.

Espulsi: nessuno.