L'impresa di Fregnani, Pietracuta Calcio quinto e ai playoff, miglior risultato della storia rossoblu

Pietracuta di San Leo

| 18:41 - 06 Maggio 2018

Capolavoro di Luca Fregnani sulla panchina del Pietracuta. Il tecnico riminese ha guidato la squadra a un traguardo storico: il quinto posto nel girone D di Promozione, miglior risultato della storia del Pietracuta Calcio. I rossoblu faranno i playoff, grazie alla splendida vittoria per 1-0 sul campo di un Cava che già salvo non ha voluto regalare nulla, ma soprattutto complice la sconfitta casalinga del Torconca con il Tropical Coriano. Quest'ultimo risultato ha estromesso entrambe le squadre dai playoff. Il Pietracuta ha conquistato i playoff, lottando contro un coriaceo Cava: primo tempo senza troppe emozioni, al 35' una punizione dello specialista Fratti a lambire il palo, mentre sei minuti dopo errore di Tomassini da posizione favorevole. Nella ripresa il Pietracuta accelera e sfiora il gol al 50' con un colpo di testa di Tosi, su cui si supera Agostini. Partita emozionante con il Pietracuta che assedia la porta avversaria, ma rischia su due ripartenze: un gigantesco Lasagni ipnotizza Asturi, salvando un gol fatto. Il coraggio della squadra locale è premiato all'74' da Halilaj, che prende l'ascensore su un calcio d'angolo e di testa segna un gol che fa esplodere tutta la comunità di Pietracuta e che premia l'egregio lavoro dell'allenatore, dei giocatori e di una società esempio per programmazione. Da elogiare anche le scelte di mercato di Sandro Conti, bravo poi a gennaio ad aggiungere una 'ciliegina' come Tomassini, determinante per aumentare il potenziale offensivo della squadra.







Cava - Pietracuta 0-1

Reti: 74' Halilaj (P)





Cava: Agostini, Selvaggio, Ammannato, Iacovelli (62' Gentilini), Falcini, Bertaccini; Fazzini, Fiore; Asturi, Rossi (59' Agazzi), Prenga.

In panchina: Cambiuzzi, Agilo, Martinetti, Fiore, Satanassi.

Allenatore: Casamenti.





Pietracuta: Lasagni, Giovanetti, Masini, Tosi (82' Alessandrini), Amadei, El Haloui (80' Balducci A.), Tomassini (60' Halilaj), Fabbri; Fratti, Tani (65' Sebastiani), Mularoni.

In panchina: Balducci C., Pavani, Bindi.

Allenatore: Fregnani.





Arbitro: Ferrerio di Bologna (assistenti Xhafa e Ajdinovski di Ravenna).