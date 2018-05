Rimini Calcio con le seconde linee sconfitto 3-1 a Sansepolcro, Valeriani segna il gol della bandiera

Sport

Rimini

| 17:06 - 06 Maggio 2018

Il Rimini chiude la regular season con una sconfitta per 3-1 sul campo del Sansepolcro. Righetti concede spazio alle seconde linee, compreso il portiere Rapisarda, schierando Pasquini nell'inedito ruolo di esterno sinistro. Proprio dalle sue parti spingono Piccinelli e l'ex Catacchini, che in avvio colpisce un clamoroso palo. Il Rimini del primo tempo è tutto in due colpi di testa di Traini e Valeriani facilmente parati da David. Il Sansepolcro gioca con un 4-4-2 scolastico, che in alcuni frangenti diventa 3-5-2 con Catacchini che si accentra per cercare l'inserimento da mezzala. Al 33' Rapisarda si oppone a Mencagli, ma cinque minuti dopo il portiere biancorosso non può nulla sul diagonale vincente di Alagia. Nella ripresa i toscani sono più pericolosi e chiudono il conto al 67', quando Pasqualini incrocia il diagonale, la palla carambola sul palo e addosso a Mencagli che raddoppia. In campo per il Rimini c'è Cicarevic, mentre Buonaventura rimane in panchina. A cinque minuti dal termine ripartenza del Sansepolcro, Dida supera senza difficoltà Rapisarda. Salva l'onore del Rimini Valeriani, che sfrutta un cross di Cicarevic per deviare in rete alle spalle di David. Per i biancorossi di Righetti ora c'è la poule scudetto, dove tra gli avversari, complice un clamoroso ri-sorpasso sul Matelica, ci sarà anche la Vis Pesaro degli ex Baldazzi, Olcese e Buonocunto.