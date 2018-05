Il plauso dell’Arma per la grande vittoria di Giulio Molinari al Challenge Triathlon di Riccione 2018

Sport

Riccione

| 16:41 - 06 Maggio 2018

Gli uomini dell’Arma di Riccione, salutano il trionfo del loro collega Giulio Molinari al “Triathlon Challenge Riccione 2018”.

Domenica pomeriggio, infatti, il promettente triatleta dell’Arma – già campione italiano ed europeo di Triathlon medio del circuito Challenge, nonché atleta entrato di diritto nella Top Ten del circuito mondiale Ironman con un 5° posto in Arizona e 8° in Sud Africa – ha tagliato per primo il traguardo “Mezzo Ironman” della Perla Verde con l’ottimo tempo di 4 h 00’ e 58’’.

Ad attenderlo all’arrivo i suoi colleghi dell’Arma di Riccione, a cominciare dal Comandante della locale Compagnia, il Capitano Marco Califano, che oltre a complimentarsi per l’ottimo risultato conseguito, lo ha personalmente ringraziato per l’importante e quotidiano lavoro svolto assieme ai colleghi del Centro Sportivo Carabinieri: "L’occasione è stata propizia per ringraziare uno dei più promettenti ragazzi del Gruppo Sportivo dell’Arma – da sempre ambasciatori istituzionali dei più alti e nobili valori dello Sport – e per auspicare il raggiungimento di sempre maggiori e più ambiziosi traguardi ottenibili solo grazie ad impegno, dedizione e ferrea determinazione", si legge in una nota ufficiale della Compagnia Carabinieri di Riccione.