Basket C,la Dulca Santarcangelo domina Rivit Imola: è seconda, mirino sui playoff

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:49 - 06 Maggio 2018

Nella vittoria della Dulca sul Rivit Imola (80-36) nell’ultimo turno casalingo e penultimo di stagione regolare. Una gara senza storia già chiusa all’intervallo (42-14). Nel terzo periodo Santarcangelo non si ferma (64-23) e nell’ultima frazione i padroni di casa si concedono anche qualche numero d’alta scuola con il playmaker da una vita Francesco Fusco insieme al suo compagno d’avventure Marco Giuliani che smazzolano assist e canestri. Finisce 80-36 con gli high-five a tutti i tifosi accorsi in massa all’ultimo atto della regular season in casa.

Ora ultima trasferta a Novellara, ininfluente per Santarcangelo. Già perché Anzola vince all’overtime a Castenaso e conquista la matematica promozione. Adesso quindi si dovrà passare dai playoff.



TABELLINI

DULCA SANTARCANGELO: Fornaciari 5, Bianchi 19, Cunico 11, Fusco 5, Giuliani 6, Dini 9, Raffaelli ne, Pesaresi 16, Pasini 2, Ramilli 2, Guziur, Saponi 5. All. Bernardi

RIVIT IMOLA: Turrini, D’emilio 2, Baruzzi ne, Rossi, Russu 14, Lucchetta 1, Orlando 6, Pasini, Zaccherini, Martini 9, Borgognoni 4. All. Palumbi



ARBITRI: Dargenio, Marino



PARZIALI: 16-14, 42-18, 64-23