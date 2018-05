Misano, conto alla rovescia per lo spettacolare evento dedicato ai 'bisonti' della strada

Eventi

Misano Adriatico

| 12:31 - 06 Maggio 2018

Conto alla rovescia per Misano Petronas Urania Grand Prix Truck spettacolare evento del Misano World Circuit dedicato ai bisonti della strada che ogni giorno percorrono migliaia di chilometri, e che si terrà il 26 e 27 maggio prossimi.





Un appuntamento giunto alla sua 26a edizione che ogni anno si arricchisce di eventi e spettacoli, oltre a convegni e incontri dedicati al mondo del trasporto pesante.

A oggi si segnala un notevole incremento delle prevendite rispetto all'edizione 2017, grazie anche al biglietto circolare che consente di partecipare a tutte le attività e gli spettacoli dell'evento: dalle gare dei Camion da corsa a quelle di auto iscritte al Trofeo Super Cup, alle esposizioni commerciali, ai test drive in Pista Internazionale e nelle aree paddock, al raduno dei Camion decorati, all'esposizione dell'Area Usato ai Test Drive dei veicoli commerciali in Pista Prove.







Il costo del biglietto intero è di 14 euro per la giornata di sabato, 18 per la domenica e 28 dell'intero weekend. Come da tradizione l'evento, infatti, si suddivide in 3 parti: quella sportiva che si svolge in Pista, quella commerciale nelle aree paddock e quella dedicata ai camion decorati.

Per la parte sportiva, la data di Misano è la prima e unica data italiana in calendario del Fia European Truck Racing Championship. Dopo Misano, le altre gare si svolgeranno in Germania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Belgio, Francia e Spagna.







A MWC per l'edizione 2018 sono attesi 20 camion iscritti al Campionato.....il numero più alto di partecipanti degli ultimi 10 anni. Anche quest'anno saranno presenti i 4 campioni "storici", sempre iscritti negli ultimi 13 anni, al Campionato FIA Truck Race: Lacko, Kiss, Hahn e Albacete, a cui si aggiungono "nuovi" e promettenti piloti, come l'inglese Oly Janes proveniente dal British Truck Racing Championship o lo spagnolo Luis Recuenco.





Tra i partecipanti dell'evento si segnala Volvo Trucks che sarà presente a Misano in occasione di uno specifico appuntamento: la finale italiana di Volvo Trucks Drivers Challenge, una competizione che si svolge ogni due anni a livello mondiale. Ogni nazione partecipante seleziona il migliore autista che andrà a competere con i migliori a livello mondiale. La fase inziale della competizione si è tenuta dal 3 aprile al 29, dove sono stati selezionati i migliori 10 drivers che si giocheranno la vittoria italiana a Misano. I partecipanti potevano iscriversi alla competizione online tramite la pagina FB di Volvo Trucks Italia. Ogni settimana sono state proposte a tutti i possessori di un veicolo Volvo domande su argomenti sul mondo dei veicoli industriali. Dalle ore 16.00 di Sabato 26 Maggio, i 10 migliori drivers si sfideranno alla guida di Volvo FH in prove di manovrabilità e su pista, per aggiudicarsi il titolo italiano di Volvo Trucks Driver Challenge.





Anche Valeo quest'anno sarà presente con i prodotti dedicati al Truck. Fra questi ci sarà un focus sulla qualità O.E. delle frizioni veicolo industriale e verranno inoltre presentate le Spazzole tergicristallo SWF e i compressori TM. Non mancherà anche un seminario tecnico sulle frizioni Truck direttamente nello stand.

Come ogni anno, anche il 2018 dedicherà un'intera sessione ai camion decorati. Vere e proprie opere d'arte viaggianti provenienti dal tutto il mondo si incontreranno nel paddock del MWC esposti in bella mostra per una spettacolo scenografico che lascia a bocca aperta chiunque entri in circuito durante l'evento. 160 i camion già iscritti, si prevede un sold out come negli scorsi anni.