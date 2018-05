Moto 3, Bezzecchi secondo a Jerez dietro al tedesco Oettl: il riminese è in testa al Mondiale

Sport

Rimini

| 12:06 - 06 Maggio 2018

Il pilota riminese Marco Bezzecchi si è piazzato al secondo posto nel Gran Premio di Jerez in Spagna vinto da Philipp Oettl in volata (differenza di 59 millesimi). Per il pilota tedesco è la prima vittoria in carriera. Marco Bezzecchi in sella alla Ktm, comunque, conquista il primo posto in classifica, complice il ritiro di Jorge Martin.

A quattro giri alla fine ecco l'episodio decisivo: Canet sbaglia una traiettoria in curva e travolge Martin, Arbolino e Bastianini che stavano lottando per le prime posizioni. Per Bezzecchi, protagonista di un'altra gara da protagonista, è il terzo podio della sua brillante stagione. Appena fuori dai primo dieci Niccolò Antonelli, 13esimo Andrea Migno (partito penalizzato nel corso delle qualifiche di 12 caselle), 17esimo Nicolò Bulega.