Droga, alcool e giovani: riflessione sui rischi in un convegno a Rimini

| 10:12 - 06 Maggio 2018

“Per una volta…le scelte che cambiano la vita” : è questo il titolo del Convegno in programma il prossimo 8 maggio presso il Centro Andrej Tarkovskij di Rimini (Via Brandolino, n°13) organizzato dalla Prefettura in collaborazione con la Questura e con l’Ufficio Scolastico Territoriale.

La riflessione sul duplice tema “alcool e giovani” e “droga e giovani”, quali binomi ad alto rischio con il comune denominatore dei giovani, rappresenta non solo un momento di analisi dei profili problematici propri della società contemporanea, ma anche una opportunità per meglio comprendere cause ed effetti dell’uso (di droga) e dell’abuso (di alcool) sia sull’organismo umano che all’interno delle relazioni sociali.

Dotarsi di strumenti di conoscenza è fondamentale per poter affrontare realmente le implicazioni sociali e le incidenze negative che alcool e droga esercitano, inconfutabilmente, sulla formazione dei giovani, minandone di fatto anche le capacità di potersi pienamente esprimere e di saper operare scelte consapevoli per il loro futuro.

La peculiare configurazione che l’evento proposto assume troverà la sua naturale espressione nella rappresentazione di un format, quale forma congeniale per l’apertura di un valido dibattito sui temi in esame.

Format ideato e curato dal giornalista e documentarista, ma soprattutto “storyteller” Luca Pagliari, attorno al quale ruoterà il dibattito e l’analisi dei fenomeni in argomento, con l’aiuto di professionisti con diverse competenze ed esperienze (di natura giuridica, sociale, psicologica, etc.) poste a disposizione dei presenti per un confronto a 360 gradi, in modo da poter curare sfaccettature che a volte si intersecano ed altre si separano con nettezza.

L’appuntamento - cui hanno aderito scuole, forze di polizia, etc. – è fissato alle ore 9,30 di martedì 8 maggio 2018 presso il Centro Andrej Tarkovskij di Rimini.