Il 'cobra' Gualtieri al 97' regala ai Delfini la Seconda Categoria: sconfitto il Pennabilli

Sport

Rimini

| 09:51 - 06 Maggio 2018

Il 'cobra' Giacomo Gualtieri, attaccante con una lunghissima esperienza tra Serie D e Promozione, 'morde' ancora e a 35 anni regala ai Delfini Rimini la promozione in Seconda Categoria con un turno d'anticipo. Allo scontro diretto con il Pennabilli, i Delfini arrivavano con un +2. Gualtieri, a segno già al 12', ha firmato il 3-2 in un recupero ricco di emozioni: al 92' rete di un altro 'big', il centrocampista Altin Lisi (44 anni), pari del Pennabilli al 96' con Magi e ancora gol di Gualtieri al 97'. Grande soddisfazione per i Delfini, guidati dall'allenatore difensore Oscar Muratori e con un organico formato da giovani del vivaio e tanti verani come l'ex Rimini Diego Nanni, 35 anni.





Delfini - Pennabilli 3-2

Reti: 12' e 97' Gualtieri (D), 56' Mazzarini (P), 92' Lisi (D), 96' Magi (P).





Delfini: Leardini, Gabellini, Muratori, Peroni (57' Coppola), Lisi, Nanni; Bartolani (80' Bertoni), Carlini (57' Cancellara); Gualtieri, Pecci, Cappiello.

In panchina: Cau, Fiuzzi, Balducci N., Squadrani.

Allenatore: Muratori.





Pennabilli: Balducci A., Pignani, Franceschetti, Cedrini, Rossi, Lotti, Brizzi, Dominici; Mazzarini, Partisani (65' Magi), Piccari.

In panchina: Ronci, Andreani, Severi, Coli, Gabrielli, Paolucci.

Allenatore: Guerra.





Arbitro: Romanazzi di Rimini.

Ammoniti: Peroni.

Espulso: 94' Nanni.