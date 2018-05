Dodi Battaglia festeggia il compleanno con un concerto a Bellaria: da Biondi a Carboni, ecco i nomi degli ospiti

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 09:42 - 06 Maggio 2018

Venerdì 1 giugno, sul porto canale di Bellaria Igea Marina, Dodi Battaglia, cantante e compositore, proprio nel giorno del suo 67^ compleanno, festeggerà le sue “nozze d’oro” con l’arte musicale: cinquant’anni di attività costellati da grandi successi, in cui si è saputo distinguere anche come autore, che l’hanno reso uno dei musicisti più amati del panorama nazionale. Una serata speciale per la quale sono stati svelati i primi nomi degli ospiti che saliranno sul palco con lui: tra gli altri, Marco Masini, Gigi D’Alessio, Mario Biondi, Luca Carboni ed Enrico Ruggeri – e se ne aggiungeranno altri nei prossimi giorni - per un grande concerto pieno di sorprese a celebrare la vita artistica spesa sia come chitarrista dei Pooh che come interprete di tanti successi.