Santarcangelo Calcio, sfida salvezza con il Ravenna che coltiva una speranza playoff

| 09:38 - 06 Maggio 2018

Intrecci tra alta e bassa classifica nel rush finale del girone B di Serie C. Il Santarcangelo al Mazzola (ore 17.30) ospita il Ravenna che ha ancora una speranza di playoff. I clementini fanno la corsa sul Teramo (gialloblu di Zeman a +2) che ospitano la Reggiana: gli emiliani, a quota 52 in coabitazione con Sud Tirol e Sambenedettese, cercano la vittoria per conquistare il secondo posto. Sud Tirol e Samb sono le avversarie di Mestre e Triestina, le rivali playoff del Ravenna, che deve quindi vincere assolutamente. Il Santarcangelo può anche perdere, purché il Teramo non vada oltre al pareggio. Zeman schiera il classico 4-3-3, con tre assenze di rilievo: Toninelli, Obeng e Piccioni. Maloku e Maini in ballottaggio nel ruolo di terzino destro, Dhamo e Moroni per il ruolo di mezzala, Strkalj sarà il terminale offensivo. In casa Ravenna fuori Cenci, Palermo, Amedeo Ballarini, Marzeglia e Broso non al meglio in panchina. Ci saranno gli ex Venturini, Capitanio, Papa e Rossi.



PROBABILI FORMAZIONI: Santarcangelo (4-3-3) 22 Bastianoni - 3 Maini (23 Maloku) 34 Lesjak 5 Briganti 21 Sirignano - 18 Dhamo 36 Di Santantonio 8 Dalla Bona - 11 Bussaglia 9 Strkalj 17 Capellini.





Ravenna (3-5-2): 22 Venturi - 4 Venturini 13 Lelj 26 Capitanio - 14 Magrini 10 Selleri 27 Papa 30 Maleh 28 Rossi - 25 De Sena 7 Costantini.