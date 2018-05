Baseball, la T&A cade anche in gara2: 3-0 per il Parma

Sport

Repubblica San Marino

| 08:58 - 06 Maggio 2018

Niente da fare per la T&A in gara2. Come successo 24 ore prima in terra ducale a spuntarla è Parma, che lascia San Marino a bocca asciutta a livello di punti segnati e concede molto poco anche dal punto di vista delle valide (4). A Serravalle finisce con gli ospiti a festeggiare il 3-0 e la doppietta nel terzo weekend di Serie A1.

Tra Garcia e Maestri, all’inizio, è sfida a chi concede meno ai line-up avversari. Due basi ball per il Parmaclima al 1°, una per la T&A. Zero arrivi in base per entrambe al 2°.

Al 3° qualcosa di più succede, con Parma che non sfrutta le valide di Koutsoyanopulos e Mirabal e la T&A non va a punto con singolo di Martin e base ball ad Epifano.

Parma va in vantaggio al quinto inning (1-0). Base a Paolini, doppio di Scalera e Koutsoyabopulos colpito significano fine della partita per Maestri: Perez, subentrato, non riesce però a chiudere senza danni e concede la base a Mirabal che fa entrare il punto automatico.

La T&A non riesce a toccare in maniera efficace Garcia e Parma al 7° chiude i conti: Jimenez colpisce Mirabal, Zileri va col singolo interno (2-0) e Deotto, sul neo entrato Coveri, tocca un’altra valida per il 3-0. Basta e avanza, con la T&A che ne mette uno in base al 7° (quattro ball a Lupo) e uno all’8° (base a Ferrini), ma che al 9° si deve arrendere nonostante il doppio in apertura di De Wolf su Escalona. Parma vince 3-0.



T&A SAN MARINO BASEBALL – PARMACLIMA 0-3

PARMA: Desimoni es (0/3), Koutsoyanopulos ed (1/4), Mirabal ss (1/2), Sambucci 1b (0/3), Zileri dh (1/5), Poma ec (0/3), Deotto r (1/5), Paolini 2b (0/4), Scalera 3b (1/3).

T&A: Ferrini 3b/2b (0/3), Epifano ss (0/3), Bermudez ec (0/3), Reginato dh (1/4), De Wolf ed (2/4), Imperiali 1b (0/4), Lupo es (0/3), Martin r (1/3), Babini (Avagnina 0/1, Pulzetti 0/1) 2b (0/2).

PARMA: 000 010 200 = 3 bv 5 e 0

T&A: 000 000 000 = 0 bv 4 e 1

LANCIATORI: Garcia (W) rl 6, bvc 3, bb 2, so 9, pgl 0; Pomponi (r) rl 2, bvc 0, bb 2, so 5, pgl 0; Escalona (S) rl 1, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 0; Maestri (L) rl 4.1, bvc 3, bb 3, so 4, pgl 1; Perez (r) rl 1.1, bvc 0, bb 3, so 3, pgl 0; Jimenez (r) rl 1, bvc 1, bb 1, so 1, pgl 2; Coveri (r) rl 0.1, bvc 1, bb 0, so 1, pgl 0; Garate (f) rl 2, bvc 0, bb 2, so 2, pgl 0.

NOTE: doppi di Scalera e De Wolf.