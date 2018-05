Volley femminile: vittoria contro S.Lazzaro Bologna, il Riccione è salvo

Sport

Riccione

06 Maggio 2018

Una chiusura in grande stile tra le mura amiche del Pala Nicoletti, San Lazzaro cancellato 3-1 da un´ottima prestazione della compagine Riccionese. E´ un Riccione che nelle ultime giornate di questo campionato ha dimostrato una grandissima crescita sotto l´aspetto del gioco e grande maturità di ogni singola ragazza. La Coveme difficilmente è riuscita ad esprimere al meglio il proprio gioco come nella gara d´andata proprio grazie al grande passo in avanti fatto dalla compagine di coach Cardone. Gozi e compagne hanno lavorato bene a muro contenendo diversi attacchi emiliani e "sporcando" qualche pallone che ha facilitato il lavoro della seconda linea. Al servizio le locali hanno spinto molto mandando più volte in emergenza la ricezione bolognese. Armellini e Gozi orchestrano entrambe bene il gioco servendo alle loro bocche da fuoco, palloni invitanti da spedire sul parquet avversario. Vittoria meritata e voluta dall´intera squadra. Nel post partita la grande notizia, con una modifica riguardante i play out salvezza, Riccione è matematicamente salvo e sarà presente anche nella prossima stagione di serie D!



LA PARTITA:



1°set: Partenza positiva quella Riccionese che forza fin dai primi colpi al servizio (3-1). La risposta delle avversarie è immediata e si portano avanti conducendo (8-10). Riccione non demorde è resta aggrappato alla Coveme. Nella fase offensiva è Giavolucci quella che crea maggior "danni" alla difesa avversaria, Ricci sbaglia poco ma nello stesso tempo i suoi attacchi non sono imprendibili e ciò facilita il gioco di San Lazzaro. A muro lavora bene Riccione che cancella più volte gli attacchi delle ragazze in divisa bianca. Si arriva sul finale del set e Riccione impatta S.Lazzaro sul (24-24), Gozi e compagne spingono sull´acceleratore ed il gioco è fatto. Riccione conduce un set a zero (26-24).



2°set: Partenza decisa delle Riccionesi che ancora una volta grazie al servizio trovano il distacco fatale (8-5). Vandi e Serafini in seconda linea reggono e permettendo più volte il contro attacco riccionese. C´è spazio anche per Casadei che anche lei non attacca con grande efficacia ma allo stesso tempo, non rischiando, non sbaglia. Gasperini in fast viaggia a gonfie vele e anche la sue compagne, Pivi e Morri, trovano ottime soluzioni al centro. Riccione chiude anche il secondo set a proprio favore con il punteggio di (25-19).



3°set: Nel terzo parziale c´è spazio anche per Bianchi. L´avvio del set è tutto in salita per Riccione che si trova sotto di 5 punti (2-7). Il servizio emiliano da fastidio alla ricezione Riccionese che in questo momento la coglie impreparata (8-12). Le bolognesi ora macinano punti e per Riccione ora diventa difficile recuperare i punti di distacco anche se non demorde fino all´ultimo. S.Lazzaro conquista il terzo parziale con il punteggio di (20-25).



4°set: Tanto equilibrio nel quarto parziale, Riccione vuole a tutti i costi la vittoria da tre punti, le emiliane vogliono portare tutto al tie-break (7-8). Ricci ora è più insidiosa nei suoi colpi, Giavolucci segue la scia della compagna e martellano pesantemente la difesa avversaria. Un muro perentorio Riccionese trova il sorpasso sul finale (20-18) e San Lazzaro ferma il tempo. Il finale è da cardiopalma, punto a punto. Alla fine l´ha spuntata chi l´ha voluta di più e veramente questa vittoria. Riccione mette la parola fine al match e alla stagione con il punteggio di (27-25).



Riccione Volley - Coveme S.Lazzaro 3-1(26-24/25-19/20-25/27-25)