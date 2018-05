Baseball, Rimini sbanca Padova 1-0. Ruiz il lanciatore vincente

Sport

Rimini

| 00:12 - 06 Maggio 2018

Il Rimini Baseball sbanca di misura in gara2 il Plebiscito di Padova per 1-0 conquistando così la sesta vittoria consecutiva che vale il primato solitario in classifica dopo tre giornate (6v 0p). E’ stata una partita dominata dai due lanciatori partenti venezuelani Pino e Ruiz che hanno dimostrato non solo una solidità mentale impressionante, ma anche tanta qualità e varietà nei lanci.

L’episodio chiave del match è accaduto al quarto inning in favore dei Pirati; dopo l’out in diamante di Garbella, Romero batte un singolo. Sul conto di Angulo, il corridore ruba la seconda, ma l’assistenza sbagliata del ricevitore padovano Marinig consente a Romero di giungere in terza, poi l’incertezza dell’esterno centro Galvan permette al corridore neroarancio di scivolare salvo a punto (0-1).

L’episodio che ha girato in favore dei Pirati. Il partente riminese Ruiz ha completato tutte le nove riprese di gioco mettendo a segno ben 14 strike-out concedendo appena 2 basi ball e 5 valide (117 lanci). Ben aiutato ed assistito dalla difesa neroarancio che non ha commesso nessun errore. Dall’altra parte la formazione del manager Sandillo ha disputato un’ottima gara nonostante diversi giocatori infortunati causa problemi muscolari (Perdomo, Pacini e Sciacca) rimanendo sempre sul pezzo con grande spirito e concentrazione. In pedana altrettanto buona la prestazione dello starter patavino ex MLB Pino che ha lanciato 8 riprese di grande spessore (107 lanci). Per il resto è stato sicuramente un fine settimana estremamente positivo per il team pirata che ha ruotato tutti i position player a disposizione. Lo staff tecnico non ha potuto schierare sul monte i rilievi Marquez e Bassani per “colpa” della prestazione super del compagno Ruiz. Ma avranno modo e tempo di poter dare il loro prezioso contributo nelle prossime settimane visto che ancora la stagione è ancora all’inizio.

Il prossimo impegno per la truppa neroarancio sarà contro il Padule di Sesto Fiorentino (Sabato 12 Maggio entrambe a Rimini gara1 ore 15.30 e gara2 ore 20.30) che ha ottenuto un buon pareggio casalingo contro il Nettuno City.





Rimini Baseball 1

Tommasin Padova 0



RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (1/4), Garbella ed (0/4), Romero es (2/4), Angulo int (0/4), Ustariz 1b (0/3), Celli ec (0/3), Batista dh (1/3), Cit r (0/3), Di Fabio 3b (0/3).

TOMMASIN PADOVA: Russo ed (2/4), Martone int (0/4), Galvan ec (0/4), Hidalgo 2b (0/4), Perdomo dh (1/2) ,(Sanson pr 0/0) Marinig r (0/2) (Medoro r 0/2), Calvo 1b (0/2) (Sciacca ph 0/1), Pacini 3b (1/1) (Sandalo 3b 0/2), Berini es (1/3).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Rimini Baseball 000 100 000 = 1 bv 4 e 0

Tommasin Padova 000 000 000 = 0 bv 5 e 2

PRESTAZIONE LANCIATORI

Ruiz (W) rl 9.0 bvc 5 bb 2 so 14 pgl 0

Pino (L) rl 8.0 bvc 4 bb 0 so 7 pgl 0

Tebaldi rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 0 pgl 0



NOTE Doppi di Perdomo e Russo. Errore: Marinig e Calvo.