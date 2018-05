Basket B, i Crabs sconfitti anche in gara2 contro il Lugo: è retrocessione in serie C!

Sport

Rimini

| 22:19 - 05 Maggio 2018

Rimini saluta mestamente la serie B e scende in serie C, categoria che non frequenta dagli anni Settanta. I Crabs, sconfitti in casa dall'Orva nella prima sfida playout, hanno perso anche garadue dei playout a Lugo (79-67) dimostrando tutti i limiti tecnici e caratteriali di una squadra giovane, scivolata in maniera inopinata nella zona calda da cui poi si è fatta “bruciare”.

La necessità di vincere gioca un brutto scherzo ai biancorossi. Rimini affonda subito (21-8 dopo meno di tre minuti) e il fardello del primo quarto (24-12) peserà per tutto il match sulle fragili spalle della formazione riminese tanto che i biancorossi scivolano fino al – 18 (39-21) mentre dall'altra parte Galassi, mattatore della prima sfida al Flaminio, è di nuovo ispirato e top scorer del match (17 punti, 29 alla fine). Coach Maghelli cerca di trovare la quadratura del cerchio cambiando la fisionomia del quintetto miscelando piccoli e lunghi. Rimini resta attaccata alla partita match (16-16 il secondo parziale) con le unghie (40-28 all'intervallo) nonostante una percentuale al tiro peggiore: 42,9 Lugo, 38,7 Crabs (7/17 da tre per Lugo che ha 17/35 da due, 2/8 da tre per Rimini che ha 12/31 da due) .

Nella terza frazione Rimini, grazie ad una ritrovata difesa, recupera fino a -7 con Busetto, poi -6 con bomba di Pietrini, ma Lugo non molla di un centimetro e il tempo si chiude sul -8. Nell'ultma frazione una bomba di Myers riporta Rimini sul -6, poi Busetto a -5 a 3'33” dalla fine, l'ultimo guizzo in una serata da dimenticare.

Ora ci si interroga sul futuro del club. E molte domande deve farsi anche il patron Luciano Capicchioni le cui responsabilità sono sotto gli occhi di tutti.

LUGO: Fowler 13, Tinsley 2, Rubbini 3, Stanzani 4, Thian 17, Filippini 3, Valentini 4, Moretti 4, Galassi 29, Gatto 0.

CRABS: Myers 5, Busetto 10, Caroli 11, Sipala 2, Foiera 10, Tiberti 11, Toniato 10, Signorini 3, Pietrini 5.