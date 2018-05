Minaccia donna per avere denaro: giovane di colore ingaggia colluttazione e poi scappa

Cronaca

20:03 - 05 Maggio 2018

Venerdì sera, verso le ore 21.30 a Borgo Maggiore, nei pressi del bocciodromo, due pattuglie della Gendarmeria sono intervenute su segnalazione di una donna sammarinese di 45 anni. La donna ha denunciato di trovarsi all’interno della sua auto in sosta quando le si è avvicinato un giovane di colore, con capelli corti, vestito con felpa e pantaloni scuri, che dopo aver bussato sull’auto le ha chiesto un euro. Al rifiuto della donna di consegnargli il denaro, il giovane avrebbe cominciato ad insistere, in particolare pretendendo di avere la borsa sul sedile anteriore lato passeggero. Nella circostanza l'uomo avrebbe anche afferrato la donna per il braccio approfittando del fatto che il finestrino della vettura lato conducente era completamente abbassato. A quel punto, la vittima avrebbe reagito scendendo dall’auto nel tentativo di allontanare il giovane. Sarebbe nata a una breve colluttazione a seguito della quale il giovane si sarebbe allontanato velocemente a piedi verso Valdragone.

Le ricerche immediatamente scattate sul territorio sono satte estese anche ad alcune strutture ricettive per rintracciare l'uomo, ma senza esito. In tarda serata la donna si è recata in pronto soccorso: la prognosi è di sei giorni.I gendarmi stanno lavorando per individuare il colpevole.