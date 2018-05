Lega corda sul punto più alto del peschereccio per farla finita: salvato da un poliziotto

Cronaca

Rimini

| 19:40 - 05 Maggio 2018

Minuti di tensione ieri pomeriggio attorno alle ore 15 in via Destra del Porto, all'altezza delle Capitaneria di Porto. Il tempestivo intervento di un agente della Volante della Questura di Rimini ha evitato che un pescatore marocchino desse seguito alla sua minaccia di impiccarsi dopo un faccia a faccia con l'armatore a bordo di un peschereccio. L'uomo si è arrampicato sul punto più alto dello scafo legandosi il collo con una corda. In seguito all'allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, insieme agli agenti della Polizia e ai militari della Capitaneria di Porto. A quel punto, davanti a numerosi passanti incuriositi, è scattata una trattativa tra il pescatore e le forze dell'ordine per far desistere l'uomo dal suo folle intento. Un agente è salito su una scala, ha afferrato l'aspirante suicida liberandolo dal cappio al collo. Il giovane è stato accompagnato in Ospedale a Rimini per le cure del caso.